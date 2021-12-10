استقبال حافل لبعثة منتخب أصحاب الهمم بعد التألق في «آسيوية البحرين»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وصلت إلى الإمارات، أول من أمس، بعثة شباب المنتخب البارالمبي الوطني، بعد أن أتمت مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بالبحرين. وكان في استقبالها خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة. وكانت البعثة قد حققت 12 ميدالية آسيوية، بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات.

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