فوز خورفكان وتعادل شباب الأهلي مع الحمرية في «الصالات»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تعادل شباب الأهلي، أمس، مع ضيفه الحمرية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 16 لدوري كرة الصالات، والتي أقيمت في قاعة شباب الأهلي في الممزر، حيث سجل لمصلحة شباب الأهلي البرازيلي ناثان ارنولد، بينما سجل للحمرية إبراهيم خالد، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد شباب الأهلي 15 نقطة، مقابل 17 للحمرية.

وتأجل بذلك حسم البطاقة الثامنة المؤهلة إلى (البلاي أوف) إلى الجولات المقبلة. وفاز خورفكان بملعبه على الظفرة بثلاثة أهداف لهدف، حيث سجل لصالح خورفكان البرازيلي لوكاس (هدفين)، وخالد الشوكة، بينما سجل للظفرة البرازيلي فينيكيوس. وأصبح رصيد خورفكان 31 نقطة ثانياً، مقابل 25 نقطة للظفرة الرابع. وفي مباراة ثالثة فاز مليحة بملعبه على دبا الحصن (5-2)، ليصبح رصيد مليحة 18 نقطة، مقابل ثماني نقاط لدبا الحصن.

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