رابطة المحترفين تعتمد مواعيد جديدة للمباريات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية المواعيد الجديدة للمباريات في جميع مسابقاتها، تماشياً مع قرار حكومة الإمارات بإعلان النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، وتغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد اعتباراً من الأول من يناير 2022.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة حسن المري إقامة مباراة كأس السوبر بين الجزيرة وشباب الأهلي في السابع من يناير المقبل، وعلى صعيد مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، قامت اللجنة بتعديل مباريات الجولة 13 لتقام أيام 8 و9 و11 يناير من الشهر نفسه، كما حددت اللجنة مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين ليقام ذهاب ربع النهائي يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباريات الإياب في الثالث والرابع من يناير.

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