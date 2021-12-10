انطلاق بطولة دبي الدولية للمظلات بـ 4 منافسات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت أمس، بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسط اهتمام محلي وعالمي بالحدث الأبرز والأول من نوعه على صعيد المظلات في العالم، إذ ستحتدم المنافسة بين المشاركين في أربع مسابقات هي: التزحلق على الماء ودقة الهدف والتماسك الرباعي والثماني.

من جهته، قال مدير اللجنة المنظمة للبطولة يوسف الحمادي، في تصريحات صحافية: «نتقدم بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للرياضات الجوية عامة والمظلات على وجه الخصوص».

وأضاف: «سعداء في الإمارات بأن نحتضن البطولة للمرة السادسة خصوصاً في أعقاب الجائحة التي ألمت بالعالم كله، وسنكون أكثر سعادة حينما يستمتع كل ضيوف الإمارات من مشاركين ومنظمين ومتابعين بمنافسات البطولة».

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