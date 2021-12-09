"الصقور" يكتفي بالتعادل مع الشارقة في كأس الرابطة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

اكتفى فريق الإمارات وضيفه الشارقة بتعادل سلبي في كأس الرابطة، ضمن منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى الـ14. وجاءت المباراة التي جرت اليوم، دون المستوى المتوقع من الفريقين، إذ لم تشهد سوى فرصة واحدة تقريباً طوال دقائقها الـ90، وكانت الفرصة لفريق الشارقة في الدقيقة 92 من زمن المباراة، بعد كرة رأسية اصطدمت بالقائم، ليحافظ الإمارات على تفوقه في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما وصل الشارقة إلى ثماني نقاط.

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