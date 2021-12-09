اللجنة الفنية لرابطة المحترفين تعتمد المواعيد الجديدة للمسابقات

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية المواعيد الجديدة للمباريات في جميع مسابقاتها، وذلك تماشياً مع قرار حكومة الإمارات بإعلان النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، وتغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد اعتبارا من 1 يناير 2022.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة عصر أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة حسن طالب المري، وحضور طارق علي الشبيبي نائب الرئيس، إسماعيل راشد، ناصر عبدالله، طه عزت أعضاء اللجنة، عبدالحميد المستكي مستشار اللجنة، ومبخوت الهاجري مقرر اللجنة.

وقررت اللجنة إقامة مباراة كأس السوبر الإماراتي في السابع من يناير 2022، وهي المباراة التي ستجمع بين الجزيرة حامل لقب الدوري وشباب الأهلي حامل لقب كأس رئيس الدولة. وعلى صعيد مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، قامت اللجنة بتعديل مباريات الجولة 13 لتقام أيام 8، 9 و11 يناير من الشهر نفسه.

كما حددت اللجنة مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين ليقام ذهاب ربع النهائي يومي 16 و17 الجاري، حيث يلتقي في اليوم الأول اتحاد كلباء والجزيرة في السادسة مساء، ثم يستضيف النصر فريق الوحدة في 8:15 مساءً، وتتواصل مباريات ذهاب ربع النهائي بلقاء شباب الأهلي وعجمان في السادسة مساء 17 ديسمبر، وتختتم بمواجهة العين والوصل في 8:15 مساء.

على أن تقام مباريات الإياب في 3 و4 يناير 2022، وتنطلق بلقاء الجزيرة واتحاد كلباء في الخامسة مساء، ثم عجمان وشباب الأهلي في 7:30 مساء اليوم الأول، فيما يستضيف الوحدة فريق النصر في الخامسة مساء 4 يناير، ثم يحل العين ضيفا على الوصل في ختام الجولة في 7:30 مساء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news