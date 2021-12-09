4000 مشارك في المبادرات المجتمعية لمونديال السباحة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شهدت المبادرات المجتمعية المصاحبة لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري، تفاعل 4000 مشارك في نحو 160 ساعة من ورش العمل والتي أقيمت خلال الفترة السابقة بصفة مجانية لعموم فئات مجتمع أبوظبي.

وقال بيان صحافي: «تغطي ورش العمل عدداً من المجالات المتنوعة مثل تحديد المخاطر في بيئة المياه المختلفة وحولها، وتقييم سلامة ظروف السباحة، وكيفية استخدام المسبح والشاطئ بأمان، والوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ، إضافة إلى تحديد معدات السلامة الضرورية في المسابح والشواطئ».

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