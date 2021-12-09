الحبتور: نسعى إلى إعداد جيل جديد من اللاعبين المواطنين في البولو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعرب رئيس اتحاد البولو محمد خلف الحبتور، عن سعادته البالغة بتعيينه رئيساً للاتحاد للدورة المقبلة، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية هي مصدر فخر واعتزاز وإلهام، وستكون النبراس والعون له في المرحلة المقبلة لتقديم الغالي والنفيس لتحقيق الأهداف المنشودة.

ووجّه شكره وتقديره إلى وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور أحمد الفلاسي، على هذه الثقة الغالية.

وأضاف في تصريحات صحافية: «سوف نسعى إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء لكي تسهم الرياضة في عملية التنمية الشاملة أسوة ببقية القطاعات الحيوية بالدولة، كما سنسعى الى نشر اللعبة وإعداد جيل جديد من اللاعبين المواطنين ليكون امتداداً للجيل الذي أسس للعبة بالدولة».

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