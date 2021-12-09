نادي الفجيرة للشطرنج يكرم 19 متطوعاً

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

كرّم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة 19 متطوعاً، تثميناً لجهودهم التطوعية في كل البطولات التي نظمها النادي عام 2021. وأثنى رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله آل بركت، في تصريحات صحافية، على الجهود التي بذلها المتطوعون، مؤكداً أنها كانت جزءاً مهماً جداً من النجاح الذي شهدته البطولات.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة محمد الزعابي، تنظيم دورات تخصصية تمهيداً للاستعداد لتنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج العام المقبل.

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