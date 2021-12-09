نادي الشارقة يشارك في بطولة العالم للشباب للمبارزة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

غادرت ظهر أمس، عبر مطار دبي الدولي، بعثة فريق المبارزة بنادي الشارقة الرياضي، متجهة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، للمشاركة في بطولة العالم للشباب للمبارزة، والتي تستمر من 9 إلى 11 الجاري.

وتتكون البعثة من 10 أفراد من بينهم سبعة لاعبين، بالإضافة للمدرب ومساعد المدرب، ويقودها إداري الفريق سلطان أحمد المازمي.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، في تصريحات صحافية: «ندعم الألعاب الفردية ونعمل باستمرار على تطويرها وتأهيل لاعبي الإمارة».

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