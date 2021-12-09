منتخب رفعات القوّة يعود من جورجيا بعد المشاركة في بطولة العالم

المصدر: دبي ■ وام

عادت إلى أرض الوطن بعثة المنتخب الوطني لرفعات القوّة بعد أن شاركت ببطولة العالم في جورجيا، حيث كان في استقبالها الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، ذيبان سالم المهيري.

وأثنى المهيري على المشاركة المتميزة لأبطال المنتخب الوطني، وقال إن الهدف من المشاركة فيها كان الاحتكاك بأبطال العالم في المقام الأول، واكتساب خبرات جديدة مع مستويات عالية من اللاعبين. وأعرب عن ثقته بأن القادم أفضل لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا وقدموا كل ما لديهم، متمنياً لهم التوفيق ولكل لاعبي رفعات القوة التوفيق.

وامتازت بطولة العالم لرفعات القوة في جورجيا بالمستوى العالي، وقوة المنافسة بين جميع المنتخبات، حيث شهدت مشاركة واسعة للعديد من أبطال العالم لرفعات القوة من أصحاب الهمم.

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