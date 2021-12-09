أبطال العالم يسابقون الزمن بجائزة دبي للزوارق السريعة «إكس كات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شواطئ جميرا حتى بعد غد، بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف قارات العالم، إذ ستكون البداية بسباق الزمن لتحديد ترتيب المنطلقين في السباق الرئيس. ويتقدم كوكبة الفرق المشاركة في البطولة العالمية، أبطالنا سفراء الرياضة الإماراتية، حيث يتصدر زورق «شرطة دبي 3»، بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، الترتيب العام برصيد 91، ويأتي بعده في المركز الثاني مباشرة زورق «أبوظبي 5»، بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، برصيد 78 نقطة، فيما يحتل زورق «أبوظبي 4»، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، المركز الرابع برصيد 57 نقطة، يليه في المركز الخامس زورق «فيكتوري 7»، بقيادة محمد المطلعي وأريك ستارك، برصيد 52 نقطة.

وأكملت اللجنة المنظمة للحدث، برئاسة رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد سعيد بن مسحار، كل التجهيزات لانطلاقة المراحل المهمة والحاسمة في الجولة، بداية من اليوم موعد إقامة محاولات تسجيل أفضل توقيت عند الساعة 11:30 صباحاً، لتحديد أفضلية الانطلاقة في السباق الرئيس الأول الذي سيقام في الثانية والنصف من بعد ظهر غد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news