«كلباء» تُنهي تحضيراتها لاستقبال كأس اختراق الضاحية

المصدر: كلباء ■ الإمارات اليوم

أكملت مدينة كلباء تحضيراتها لاستقبال الفرق المشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة لاختراق الضاحية التي تقام غداً.

وقال الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، ناصر عاشو، في تصريحات صحافية: «إن بطولة كأس رئيس الدولة تمثل أغلى البطولات في موسم (أم الألعاب)، وتحظى بالرعاية والدعم والاهتمام من مسؤولي مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الدكتور محمد عبدالله المر، وبقية الأعضاء».

وأضاف: «التوقعات تشير إلى منافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة، التي تمثل امتداداً لبطولتي الدولة للفردي والفرق بالزخم الكبير الذي كان حاضراً».

وأكد ناصر عاشور أن «الترتيبات التي أعدتها مدينة كلباء لاستقبال البطولة، التي تمثل أفضل المؤشرات على النجاح التنظيمي المتوقع لهذا الحدث، وتأكيد التطور الكبير الذي تشهده (أم الألعاب)، في ظل الجهود المبذولة لوضعها في الطريق الصحيح، لتحقيق المصلحة العليا وتأهيل المنتخبات الوطنية، لتصبح قادرة على عكس الصورة المشرفة».

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