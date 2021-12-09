منتخب الناشئين يواصل استعداداته لنصف نهائي «غرب آسيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أدى المنتخب الوطني للناشئين حصته التدريبية، أمس، على ملعب رديف نادي الخليج في سيهات، ضمن تحضيراته لمباراته المهمة المقبلة في الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين، المقررة السبت المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية.

وكان «الأبيض» قد ضمن التأهل لنصف النهائي، بعد صدارته للمجموعة الثانية برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين على منتخب سورية في الجولة الأولى 4-1، وفي الجولة الثانية على منتخب فلسطين 2-صفر.

وقال مدير المنتخب، سالم اليعقوبي، في تصريحات صحافية: «اللاعبون قدموا أداءاً قوياً خلال مباراتي سورية وفلسطين في دور المجموعات، وكُللت مجهوداتهم بالتأهل المستحق إلى الدور قبل النهائي للبطولة، طالبنا اللاعبين بزيادة التركيز الشديد خلال المباراة المقبلة، نظراً إلى أهميتها في الوصول للمباراة النهائية للبطولة».

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