هدير محركات «إكس كات» يرتفع في جميرا اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبدأ اليوم اجراءات المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 12 زورقاً، ستتنافس على الظفر بالمراكز الأولى، والتتويج بلقب الموسم.

ويرتفع في شواطئ جميرا، اليوم، هدير المحركات، بعد إنزال الزوارق المشاركة للمرة الأولى على مياه الخليج العربي من أجل اختبار المحركات، والتعرف إلى كورس ومسار السباق، حيث يصل طول لفة السباق الواحدة إلى 3.5 أميال بحرية، بينما ستكون مسافة اللفة الطويلة أربعة أميال بحرية.

من جانبه، رحّب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية، نائب رئيس اللجنة المنظمة، راشد المهيري، بجميع المشاركين في الحدث العالمي الكبير، الذي يعود إلى روزنامة فعاليات النادي، بعد غياب عام واحد، حيث يواصل النادي دوره الريادي في تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية.

وقال المهيري، في بيان صحافي، إن «كل الاستعدادات اكتملت لبدء المنافسات، حيث سيشتد التنافس في بحر جميرا اعتباراً الغد وحتى عصر السبت المقبل، من خلال المراحل المختلفة، التي تتضمن مراحل عدة لأفضل زمن والرئيسة».

البرنامج

ويحفل برنامج جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) بالعديد من الفعاليات منذ اليوم الذي يشهد عملية التسجيل والتجارب الحرة، ثم انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين المشاركين.

وتتجه الأنظار غداً إلى مسار السباق عند الـ11 صباحاً، مع إجراء محاولات تسجيل أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الأول، بينما تستعد الزوارق لجولة هي الأولى من نوعها في مياه قناة دبي المائية ضمن المسيرة الخاصة، التي تبدأ في الثالثة والنصف.

وستدق ساعة الحقيقة بعد غد مع انطلاق السباق الأول، الذي تحدد له الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، فيما سترتفع وتيرة التنافس يوم السبت بإقامة سباق الزمن الثاني عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، لتحديد المنطلقين في السباق الثاني عند الساعة الثالثة عصراً.

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