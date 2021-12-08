السيد: النفس الطويل و«الانتقالات الشتوية» يحددان هوية الصاعدين للمحترفين

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمرية، المصري طارق السيد، أن أكثر من عنصر سيحدد الفريقين الصاعدين لدوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، وإن الترتيب الحالي لفرق الدرجة الأولى مرشح للتغير.

وقال السيد لـ«الإمارات اليوم»: «أسهم انضمام فرق جديدة لدوري الدرجة الأولى، وارتفاع العدد من 11 إلى 15 فريقاً، في زيادة عدد المباريات، وامتداد المنافسات لوقت أطول، ما يعني أن الفرق التي ترغب في الصعود إلى المحترفين ستحتاج إلى نفس طويل للبقاء في المنافسة، بجانب الاستفادة من فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز دكة البدلاء، ومعالجة الغيابات المؤثرة بسبب الإصابات، لأن الزيادة في عدد المباريات من شأنها تعريض اللاعبين للإصابات».

وبخصوص حظوظ الحمرية في المنافسة على الصعود، قال: «منذ مواسم عدة وفريق الحمرية يعد من الفرق المنافسة، وفي الموسم الحالي لم تتغير الطموحات، ونعمل بجدية عالية لتحقيق هدف الصعود، لكن كل شيء مازال مبكراً على جميع الفرق، فصاحب النفس الطويل بالحفاظ على النتائج الإيجابية، والاستقرار في الأداء، والأقل تعرضاً لإصابة لاعبيه سيكون منافساً قوياً في نهاية الموسم، ونحن في نادي الحمرية، وبفضل دعم مجلس إدارة النادي برئاسة جمعة الشامسي، وإدارة الفريق ندرك كل هذه التحديات، ولدينا خطة عمل نعمل بموجبها لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق الطموحات وإسعاد الجمهور».

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