إعادة تدوير العبوات البلاستيكية في بطولة مبادلة للتنس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تتعاون بطولة مبادلة العالمية للتنس مع شركة دي جريد الإماراتية، بهدف إعادة تدوير العبوات البلاستيكية المستهلكة خلال فعاليات الدورة 13 من البطولة التي تقام في الفترة بين 16 و18 ديسمبر في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، حيث تنسجم المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات. وقال بيان صحافي: «ستقوم دي جريد بجمع العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام لمرة واحدة التي يستهلكها الجمهور والرياضيون، وإعادة تدويرها لإنتاج قطع ملابس، بما فيها قمصان الموظفين».

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