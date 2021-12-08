منتخب الشباب البارالمبي يعود من البحرين اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعود مساء اليوم بعثة المنتخب الوطني البارالمبي الشاب إلى الدولة عبر مطار دبي، حيث تُقام مراسم استقبال لأبطال بعد تحقيقهم 12 ميدالية ملونة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب (البحرين 202)، بواقع أربع ذهبيات، وخمس فضيات، وثلاث برونزية، وتحققت الميداليات في رياضات ألعاب القوى «الكراسي المتحركة ودفع الجلة»، ورفعات القوة.

من جانبه، أعرب رئيس بعثة الإمارات المشاركة في الدورة، الدكتور عبدالرزاق بني رشيد، في تصريحات صحافية، عن رضاه من الحصاد الذي حققه شباب الإمارات في البطولة.

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