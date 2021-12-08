نجم الكريكت كريس يختبر أجواء حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استضافت حلبة مرسى ياس نخبة من كبار نجوم ومشاهير العالم، في إطار الاستعدادات لانطلاق فعاليات السباق الختامي لموسم الفورمولا1، من ضمنهم نجم الكريكيت كريس جايل، الذي توجه إلى «ياس كارت زون» المدعومة من أدنوك، لاختبار قدراته في القيادة على مسارها البالغ طوله كيلومتراً واحداً.

وقال بيان صحافي: «مع اقتراب موعد السباق الذي يقام في الفترة من 9 إلى 12 الجاري، صعد لاعب المضرب في الفريق الوطني لجزر الهند الغربية كريس غايل، الذي يعد من أفضل لاعبي الكريكت عالمياً، وراء مقود عربة الكارتينج في «ياس كارت زون»، لاختبار تجربة سباقات السيارات الحماسية، والانطلاق بأقصى سرعة».

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