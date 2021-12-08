اتحاد الدراجات يتعاون مع «سايكل كراج» لخدمة المسجلين

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

عقد اتحاد الدراجات اتفاقية شراكة مع شركة «سايكل كراج» لخدمة المسجلين لدى الاتحاد.

حضر توقيع الاتفاقية الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، والمدير العام لشركة «سايكل كراج» محمد عوض.

وقال الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»: «الاتفاقية تنص على توفير خصومات تصل إلى 25% على خدمات صيانة وإصلاح الدراجات الهوائية، وتركيب قطع الغيار الخاصة بها، التي تقدمها ورشة الشركة».

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