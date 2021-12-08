شكوى لاعب تتسبّب في غرامة نصف مليون درهم على أتلتيكو أرابيا بـ «الدرجة الثانية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة خلال اجتماعها، أول من أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، نادي أتلتيكو أرابيا في الدرجة الثانية بغرامة نصف مليون درهم، وذلك بعد النظر في قرار إحالة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المتعلقة بشكوى اللاعب، رونالد ستيفن فالونسيا، ضد نادي أتلتيكو، وقررت قبول الشكوى شكلاً، وفي الموضوع عاقبت النادي بالغرامة لتزويره مستندات من شأنها التحايل على قواعد القيد والتسجيل.

وتمت معاقبة النادي أيضاً بغرامة 10 آلاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بسبب عدم إدخاله فحوص ثلاثة لاعبين واثنين من الإداريين قبل الوقت المحدد لذلك، وعاقبت ناديَي بينونة ولاليغا إتش بي سي بعقوبة لفت النظر، لعدم إدخالهما فحوص أحد اللاعبين قبل الوقت المحدد، ضمن الأسبوع السادس لمسابقة دوري الدرجة الثانية.

في جانب آخر، عاقبت فريق جلف إف سي بالخسارة 0-3 بعد اعتذاره عن خوض مباراته أمام العربي في دوري الشباب تحت 21 عاماً، لعدم اكتمال عدد لاعبين الفريق.

وعاقبت أيضاً نادي دبا بتوجيه الإنذار، بعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراته ضد مسافي، في الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الأولى، بسب دخول غير المخولين لغرفة ملابس اللاعبين، ووجهت عقوبة لفت النظر لنادي مصفوت لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news