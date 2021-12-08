الحبسي يظفر بلقب «الرامي الذهبي» في «الأطباق» لأصحاب الهمم

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

تُوج الرامي محمد هاشل الحبسي بطلاً لأصحاب الهمم في بطولة الرامي الذهبي لرماة الأطباق من الحفرة «التراب»، التي أقيمت ضمن احتفالات اتحاد الرماية بالعيد الخمسين للدولة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وتعد البطولة هي الثانية في برنامج خطة نشاط اتحاد الرماية للموسم الحالي، والتي تشمل الجنسين، ولجميع الفئات العمرية، وللأسوياء وأصحاب الهمم على حد سواء.

وقال بيان صحافي: «شهدت المنافسات تطوراً لافتاً للرماة، حيث تقدم الحبسي ست خطوات إلى الأمام، مقارنة بالبطولة الشاملة التي أقيمت منذ أسبوعين على الميادين نفسها، حيث حقق هذه المرة 103 أطباق، وهي أفضل من نتيجة الكثير من الرماة الأسوياء، رغم حداثة عهده باللعبة، تلاه زميله عيسى سالم الزيودي برصيد 101 نقطة، أي بزيادة طبق واحد فقط على البطولة الماضية، ونال كأس المركز الثاني والميدالية الفضية، أما كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية فقد كانا من نصيب محمد الهاشمي برصيده 96 طبقاً، وتبعه في المركز الرابع الرامي سيف هلال الحميري برصيد 82 طبقاً، ثم سعيد المزروعي خامساً برصيد 77 طبقاً.

وستقام البطولة المقبلة في الفترة من 16 إلى 18 الجاري، وتسعى من خلالها اللجنة الفنية إلى اختيار الرماة الخمسة الأفضل لتمثيل الدولة في بطولة كأس العالم المقبلة في المملكة المغربية، التي ستقام في الأسبوع الثاني من فبراير المقبل».

وعقب ختام البطولة، قام الشيخ حشر بن خليفة آل مكتوم، والشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا، بتتويج أبطال أصحاب الهمم، كما تم تكريم حكام البطولة الذين شاركوا في تنظيم وإدارة المنافسات على مدار الأيام الثلاثة، وفي مقدمتهم الحكم الدولي الإماراتي حسن الشحي.

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