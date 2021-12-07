مشاركة طلابية مميزة في مهرجان أبطال مدارس أبوظبي للسباحة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شهد مهرجان أبطال مدارس أبوظبي للسباحة مشاركة طلابية مميزة في المسابقات التي أقيمت بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ودائرة تنمية المجتمع. وحقق الطالب أحمد المرزوقي (16 سنة) لقب أفضل لاعب في فئته العمرية بمنافسات 25 متر فراشة، وتوج محمد الحمادي (16 سنة)، بلقب أفضل لاعب في منافسات 25 متر صدر، بينما نال أيهم رامي (11 سنة) لقب أفضل لاعب في سباق السباحة الحرة، وحقق بلال خالد (17 سنة) لقب أفضل لاعب في منافسات 25 متر سباحة ظهر.

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