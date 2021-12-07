ضم بناء الأجسام إلى فعاليات أسبوع رأس الخيمة الرياضي

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

كشف عضو اتحاد بناء الاجسام فيصل الغيص الزعابي عن ضم بطولة بناء الأجسام والفيزيك ضمن فعاليات أسبوع رأس الخيمة الرياضي المقرر خلال الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر الحالي.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي جمع الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة ووفد اتحاد بناء الاجسام ممثلا بعضو الاتحاد فيصل أحمد الغيص الزعابي.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة ستضم نحو 23 فئة في مختلف المسابقات وقدم شكره للدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة واللجنة المنظمة للتعاون المشترك».

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