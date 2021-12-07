الأولمبياد الخاص الإماراتي يطلق برنامج «تعلم ركوب الدراجة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تطلق مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي موسماً جديداً من برنامج «تعلم ركوب الدراجة»، المخصص لأصحاب الهمم، وذلك في كل من دبي وأبوظبي، برعاية بنك أبوظبي الأول، والذي يمتد لستة أسابيع.

وتجري حالياً دورات أسبوعية عدة للمبتدئين وذوي المعرفة المتوسطة بالدراجات، ويعود الموسم الجديد للبرنامج في الفترة من 31 أكتوبر حتى 5 ديسمبر في دبي، وفي الفترة من 2 نوفمبر حتى 7 ديسمبر في أبوظبي.

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