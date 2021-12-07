6 أسباب تشجّع الجمهور على حضور «تنس مبادلة»

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

يترقب عشّاق التنس في أبوظبي انطلاق منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس بدورتها الـ13، بمشاركة ألمع نجوم الرياضة على أرض مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتوفر الفعالية للمشجعين تجارب استثنائية حافلة بالحماسة والترفيه داخل الملعب وخارجه في عطلة نهاية الأسبوع بين 16 و18 ديسمبر الجاري.

واستعرضت اللجنة المنظمة ستة أسباب تشجع الجمهور على عدم تفويت فرصة حضور البطولة المرتقبة، وذلك على النحو الآتي:

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