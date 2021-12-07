فريق فزاع يصطاد ذهبية وبرونزية في بطولة الرامي الذهبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حصد نجما «فريق فزاع» وليد وظاهر العرياني الميداليتين، الذهبية والبرونزية، على التوالي، في «بطولة الرامي الذهبي» لرماة الأطباق من الحفرة «التراب»، التي نظمها اتحاد اللعبة في إطار احتفالاته بعيد الاتحاد الخمسين.

وحظيت البطولة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف بإقبال جماهيري بدأ يعود للميادين بعد غيبة، مع عودة النشاط التنافسي الجاد، وقد توج وليد العرياني العائد بقوة بعد غياب بسبب ظروف عمله وحل في الدور التأهيلي ثالثاً بعد رماية خمس جولات محققاً 111 طبقاً، ولكن كان له رأي آخر في النهائيات، إذ تعرض لمنافسة وملاحقة قوية وساخنة من سيف الشامسي، صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، وظاهر العرياني صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، وأحمد يحيى الحمادي صاحب المركز الرابع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news