«أبيض الناشئين» يواجه فلسطين في بطولة غرب آسيا اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يلتقي عند الرابعة من عصر اليوم منتخب الناشئين لكرة القدم مع نظيره منتخب فلسطين، على ملعب النهضة في الدمام، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا للناشئين، المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية.

وكان المنتخب قد حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بعد فوزه أول من أمس على منتخب سورية بأربعة أهداف لهدف، وسجل الأهداف كل من وليد مال الله (هدفان)، وعبدالعزيز المرزوقي، ومحمد جمعة. واختتم أبيض الناشئين تحضيراته لمواجهة اليوم بأداء حصة تدريبية، ظهر أمس، على الملعب الفرعي لاستاد النهضة في الدمام، تحت قيادة الإسباني ألبيرتو جونزاليز، والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين.

وأشاد الإسباني ألبيرتو جونزاليز، مدرب المنتخب، بأداء اللاعبين، والفوز بمباراة سورية، واجتياز نصف الطريق المؤهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، وطالبهم بنسيان كل الأمور المتعلقة بتلك المباراة، وزيادة التركيز على مباراة الجولة الثانية اليوم أمام فلسطين.

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