علي مبخوت يستقبل مباراته الدولية 101 على مقاعد البدلاء

المصدر: سيد مصطفى-دبي

استقبل مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، علي مبخوت، مباراته الدولية رقم 101، من على مقاعد البدلاء، بعدما قرر المدرب الهولندي، تين كات الاستعانة بمهاجم النصر تيغالي في التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة تونس مساء اليوم الأثنين في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب.

وأتم مبخوت الذي سجل 80 هدفا بقميص الأبيض مباراته رقم 100 أمام موريتانيا والتي انتهت بفوز المنتخب الإماراتي بهدف دون رد.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات والتي يتواجد فيها علي مبخوت على مقاعد البدلاء، بعد أن ظل لاعباً أساسيا طوال هذه السنوات.

كما تعد هذه هي المرة الأولى التي يُشارك فيها تيغالي أساسيا في تشكيلة الأبيض بعد تسع مباريات من المنتخب.

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