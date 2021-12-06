الإمارات ترفع رصيدها لـ 11 ميدالية في «بارالمبية الشباب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رفع منتخب الإمارات المشارك في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب غلته إلى 11 ميدالية، بعد فوزه بأربع ميداليات جديدة في اليوم الثالث للدورة، التي تستضيفها مملكة البحرين وتختتم اليوم. وحلق أحمد نواد بميداليته الذهبية الثالثة بعد فوزه بالمركز الأول لسباق الـ200 متر للكراسي المتحركة للفئة (تي 34). وحقق محمد الشحي الميدالية الذهبية لسباق الكراسي المتحركة لمسافة 800 متر للفئة (تي 54)، وأتبعها بالميدالية الفضية لسباق الـ200 متر. كما ظفر عبدالعزيز الكندي ببرونزية الكراسي المتحركة لمسافة 200 متر للفئة (تي 34).

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