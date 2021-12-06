تتويج «الشارقة للدفاع عن النفس» و«الفجيرة للفنون القتالية» ببطولة اليوم الوطني للبومسا

المصدر:
  • محمد فاضل ■ الشارقة
التاريخ:

توّج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول في بطولة اليوم الوطني بالبومسا (فئة الذكور)، بينما توّج نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول للبطولة نفسها (فئة الإناث). نظم البطولة الاتحاد الإماراتي للتايكواندو في القاعة الرياضية لإدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة.

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