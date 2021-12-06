القاسمي يتوّج ببطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توّج الفارس الشيخ علي بن عبدالله القاسمي، مع الفرس «كشاريل» بلقب بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمة في نسختها الأولى، وحاز الفارس السوري شادي غريب جائزة بطولة خيول القفز الصغيرة من الفئة ذاتها، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية، وأقيمت بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، واشتملت على ست منافسات، إضافة إلى منافستين لبطولة خيول القفز الصغيرة، وجرت فعالياتها في ثلاثة أيام وأختتمت أول من أمس، بمشاركة 100 فارس وفارسة من جميع الفئات.

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