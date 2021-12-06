سلطان بن شخبوط يبحث مستقبل الشطرنج مع وزير الرياضة البحريني

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

التقى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج - على هامش بطولة العالم الفردية للشطرنج المقامة حاليا في دبي - وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين، الدكتور أيمن المؤيد. وقال بيان صحافي: «تمت مناقشة الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير الشطرنج والألعاب الإلكترونية في مملكة البحرين، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية».

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