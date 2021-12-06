«المحترفين» تنظم فعالية لعيد الاتحاد الخمسين في «برواز دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظمت رابطة المحترفين، على مدار ثلاثة أيام، الفعالية المجتمعية الثالثة، للحملة الترويجية لدوري أدنوك للمحترفين، في «برواز دبي»، وسط أجواء احتفالية بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، بمشاركة واسعة وإقبال من مختلف فئات المجتمع.

وقال بيان صحافي: «شهد جناح الرابطة إقبالاً واسعاً من زوار (برواز دبي)، حيث استمتعوا بفعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، أقيمت بين يومي الأربعاء والجمعة الماضيين، حيث تم اختيار الموعد بالتزامن مع العطلة الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين، من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع».

وتأتي هذه المشاركة، التي تنظمها الرابطة، ضمن أجندة فعالياتها المجتمعية والتسويقية المتواصلة على مدار الموسم، للترويج لمسابقات المحترفين والأندية المشاركة فيها.

وتهدف الرابطة، من خلال فعالياتها المجتمعية، إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية، والتفاعل معهم، وتعريفهم بالمسابقات، وتحفيزهم لحضور المباريات، حيث يتم إشراك الزوار من كل الجنسيات والأعمار في فعاليات الرابطة، والعمل على نشر الوعي الرياضي.

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