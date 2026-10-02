1700 شركة إيطالية مسجلة في «غرفة دبي» بنهاية 2025

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع رابطة «أسولومباردا» الإيطالية، التي تعد أكبر جمعية إقليمية للأعمال في إيطاليا وتمثل مصالح نحو 7000 شركة في مناطق ميلانو ولودي ومونزا بريانزا وبافيا، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وإيطاليا، وفتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون بين الشركات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك في ظل تنامي العلاقات التجارية بين دبي وإيطاليا، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 51.1 مليار درهم في عام 2025، بنمو قدره 18% مقارنة بعام 2024، فيما شهد عدد الشركات الإيطالية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي نمواً تجاوز 400% خلال السنوات الخمس الماضية. وفي نهاية عام 2025، بلغ عدد الأعضاء 1700 عضو، فيما انضم 160 عضواً جديداً خلال النصف الأول من عام 2026.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه تم توقيع مذكرة التفاهم خلال ندوة أعمال نظمتها غرف دبي في مقرها بالتعاون مع رابطة «أسولومباردا»، بحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، وسفير إيطاليا لدى الدولة، لورينزو فانارا، ومشاركة 80 من ممثلي الشركات العاملة في دبي ونظيراتها الأعضاء في الرابطة الإيطالية، حيث تم خلال الندوة بحث فرص التعاون المحتملة ومجالات الاهتمام المشترك في عدد من القطاعات الرئيسة، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطلعات مجتمعات الأعمال والأهداف طويلة الأمد.

وقال لوتاه: «نحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية بما يدعم نمو التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق العالمية، ويتيح لمجتمعات الأعمال استكشاف فرص جديدة في القطاعات ذات الأولوية وبناء شراكات مستدامة تعزز تنافسية الشركات وقدرتها على التوسع دولياً»، مؤكداً الالتزام بتوطيد الروابط بين الشركات في دبي وإيطاليا، بما يفتح مسارات جديدة للتعاون والاستثمار والنمو المشترك.

من جانبه، قال رئيس رابطة «أسولومباردا»، ألفيسي بيفي: «توفّر مذكرة التفاهم بين رابطة (أسولومباردا) وغرف دبي مسارات متميزة للتوسع أمام أكثر من 7000 شركة عضو في الرابطة، وتعزز مكانة دبي كمحور استراتيجي للصناعات والخدمات الإيطالية في منطقة الخليج».

وأضاف أن الاتفاقية تدعم الحوار القائم بين رابطة «أسولومباردا» ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن الرابطة تعتزم افتتاح مكتب تشغيلي في دبي قريباً، بما يعزز الشراكة الصناعية والتكنولوجية بين إيطاليا ودولة الإمارات.

وتنص المذكرة على دعم زيارات وفود الأعمال والفعاليات المشتركة بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات المؤسسية والتجارية، ويسهم في توطيد العلاقات واستكشاف الفرص بين مجتمعي الأعمال، فضلاً عن تطوير مبادرات لدعم الشركات العائلية بالتعاون بين مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، وشبكة الشركات العائلية التابعة لرابطة «أسولومباردا».