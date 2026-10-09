فلاورد تطلق حملتها السنوية «أكتوبر الوردي» في الإمارات

أطلقت فلاورد، الوجهة المتميزة للورود والهدايا عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة، حملتها السنوية «أكتوبر الوردي» في الأمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، بهدف نشر التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه. وفي إطار الحملة، ستتبرع فلاورد ب10٪ من مبيعات مجموعة «أكتوبر الوردي» لصالح مؤسسة الجليلة.

تعكس الحملة التزام فلاورد بدعم المجتمعات التي تعمل فيها، وتوظيف منصتها وانتشارها لإحداث أثر إيجابي.

ويمكن للجميع المشاركة في الحملة بطرق متعددة طوال شهر أكتوبر.

مجموعة «أكتوبر الوردي» عبر منصات فلاورد

تتوفر مجموعة «أكتوبر الوردي» لعملاء فلاورد في أسواقها التسعة عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني، حيث يمكنهم اختيار باقة ورد أو هدية لأحبائهم، وإرفاق رسالة شخصية، وإرسالها محلياً أو إلى أحد أسواق فلاورد الأخرى، للتعبير عن المحبة والاهتمام أو التذكير بأهمية الكشف المبكر.

يمكن الاطلاع على مجموعة «أكتوبر الوردي» عبر الرابط التالي: رابط مجموعة أكتوبر الوردي.

مواقع ماكينات البيع الذاتي التابعة لفلاورد

تتوفر هذا العام منتجات مختارة من مجموعة «أكتوبر الوردي» أيضاً عبر ماكينات البيع الذاتي التابعة لفلاورد في [الدولة]، لتوسيع نطاق الحملة خارج القنوات الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها أثناء التنقل.

يمكن الاطلاع على مواقع الماكينات في الامارات العربية المتحدة عبر الرابط التالي: رابط خريطة ماكينات البيع الذاتي

ومن خلال حملة «أكتوبر الوردي»، تسعى فلاورد إلى تعزيز الوعي وتشجيع الدعم المجتمعي، من خلال الوقوف إلى جانب المصابات بسرطان الثدي، وتذكير الجميع بأهمية الكشف المبكر، وتشجيع النساء على الاهتمام بصحتهن أيضاً.

يتوفر تطبيق فلاورد للتحميل عبر App Store وGoogle Play وAppGallery.