كيدي: شباب الأهلي يخطط للفوز في 3 مباريات بدوري «الصالات»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

فاز شباب الأهلي على الظفرة 4-2، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الصالات، التي أقيمت في قاعة الممزر بدبي، ليرتفع رصيد شباب الأهلي إلى 14 نقطة، بينما تجمّد رصيد الظفرة عند 25 نقطة.

وفي الجولة نفسها فاز النصر على خورفكان 3-1 في المباراة التي أقيمت في قاعة نادي خورفكان، ليصبح رصيد النصر 27 نقطة، مقابل 28 لخورفكان، وفاز الشارقة على دبا الحصن 4-1 في قاعة دبا الحصن، ليصبح رصيد الشارقة 23 مقابل ثماني نقاط لدبا الحصن.

بدوره، قال إداري فريق شباب الأهلي، عبدالله كيدي، لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على الظفرة مهم، كونه تحقق على حساب فريق متمكن فنياً، ووضع حداً لعدد من النتائج السلبية».وأضاف: «الكرة باتت في ملعب اللاعبين، ونحتاج إلى الفوز في المباريات الثلاث المهمة المتتالية على الحمرية ومليحة وخورفكان، لضمان التأهل لمنافسات (البلاي أوف)، ولن نهتم بنتائج المباريات الأخرى بقدر التركيز على نتائجنا».

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