أتالانتا يبث الفرح في ميلان

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

أسدى أتالانتا خدمة جليلة لكل من ميلان وجاره إنتر بإلحاقه الهزيمة بنابولي 3-2 في عقر دار الأخير، ليدخل بدوره الصراع على اللقب ضمن المرحلة الـ17 من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وكان ميلان انتزع المركز الأول مؤقتاً في وقت سابق بفوزه المتوقع على ساليرنيتانا 2-صفر، أتبعه إنتر بفوز صريح ولافت على روما 3-صفر على ملعب الأخير، لكن الأول بقي متصدراً بعد فوز أتالانتا.

ويملك ميلان 38 نقطة مقابل 37 لإنتر، في حين تراجع نابولي الى المركز الثالث مع 36، وعزز أتالانتا رصيده في المركز الرابع مع 34 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news