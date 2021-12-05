الكنديان رايان وليندسي يتوّجان ببطولة العالم للسبارتن في ليوا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توّج الكنديان رايان اتكنز، وليندسي ويبستر، بلقب بطولة العالم للسبارتن لفئتي النخبة للرجال والسيدات، التي أقيمت أول من أمس، بصحراء ليوا «تل مرعب» في منطقة الظفرة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالشراكة مع مؤسسة سبارتن العالمية لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية وفي منطقة الشرق الأوسط. وقال بيان صحافي: «نجح الكندي رايان اتكنز في اقتناص لقب تحدي النخبة للرجال، بعد أن أنهى عقبات سباقالـ21 كلم في ساعتين و30 دقيقة و38 ثانية. وعلى صعيد منافسات فئة السيدات، فقد أحرزت ليندسي ويبستر اللقب في ساعتين و38 دقيقة و52 ثانية.

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