خورفكان يسيطر على سباق كلباء للدرّاجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

فاز نادي الشارقة بالمركزين الأول والثاني في فئة الناشئين بسباق الدرّاجات الجبلية الذي أقيم أول من أمس في منطقة شوكة برأس الخيمة، وسيطر فريق خورفكان على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الناشئين الذي أقيم في أم القيوين، عن طريق خالد الحلبي، وعبدالرحمن أبوالقاسم، وإبراهيم الرفاعي، كما فاز سيف محمد من نادي خورفكان أيضاً بالمركز الأول في سباق الأشبال الذي أقيم في كلباء، تحت إشراف اتحاد الدرّاجات.

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