7 ميداليات للإمارات في «بارالمبية آسيا للشباب» بالبحرين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ظفر أبطال منتخب الإمارات المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين من الثاني إلى السادس من ديسمبر الجاري، بسبع ميداليات ملوّنة، حيث حلق أحمد جاسم نواد بميداليتين ذهبيتين في سباقي 400 و100 متر للكراسي المتحركة لفئة تحت 20 عاماً، وضمن المسابقة والفئة العمرية نفسها، حقق عبدالعزيز الكندي ميداليتين فضية وبرونزية في سباقي 400 و100 متر، وضمن منافسة فئة تي 54 تحت 17 عاماً، ظفر محمد الشحي بميداليتين فضية وبرونزية في سباقي 400 و100 متر توالياً، كما حقق اللاعب محمد البلوشي الميدالية الفضية في دفع الجلة.

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