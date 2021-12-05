ختام مهرجان سالم الكراب بنادي الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

شهد نادي الإمارات، أول من أمس، ختام مهرجان المرحوم سالم خليفة الكراب، الذي أقيم تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، والذي تم تخصيصه لمواليد 2010-2011، وتضمن العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة الترفيهية.

وأكد المشرف العام على المراحل السنية بنادي الإمارات، منصور حسين، في تصريحات صحافية، أن نجاح المهرجان هو نتاج للجهود المتتالية لكل الفرق واللجان التي شاركت وأسهمت في الحدث.

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