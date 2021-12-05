بن دري يفوز بكأس «اليوم الوطني للبولو»

المصدر: دبي ■ وام

تُوّج فريق بن دري للبولو بكأس بطولة «اليوم الوطني للبولو»، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق هيسكث بسبعة أهداف مقابل أربعة، ليُتوّج بلقب البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

ونجح الفريق البطل في إنهاء مشواره بالبطولة من دون أي خسارة، مختتماً سلسلة انتصاراته بالفوز في المباراة النهائية على منافسه القوي فريق هيسكث للمرة الثانية خلال منافسات هذه البطولة، بعد مباراة قوية تخللتها بعض اللمحات الفنية، خصوصاً من محمد بن دري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث نجح فريق ذئاب دبي في الفوز على فريق انكورا بنجاش بستة أهداف ونصف الهدف مقابل ستة أهداف، ليرد اعتباره في المباراة الافتتاحية.

وعقب ختام البطولة، قام مدير فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، فيليب دامات، بتتويج فريق بن دري البطل، ووصيفه فريق هيسكث، كما منح جائزة أفضل لاعب لمحمد بن دري، ونال الحصان «جرابتا» جائزة أفضل خيل في البطولة.

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