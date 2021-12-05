فوز العربي ودبا الحصن والرمس في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

استعاد فريق العربي صدارته لترتيب فرق دوري الدرجة الأولى بعد فوزه أمس، على مضيفه حتا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة سجلهما راشد عيسى في الدقيقة 35، والبرازيلي باولو سيلفا (88)، ليصبح رصيد العربي 22 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد حتا عند 17 نقطة.

وفي مباراة ثانية تمكن دبا الحصن من الفوز على مضيفه البطائح (2-1)، ملحقاً به أول خسارة في الموسم، حيث سجل للبطائح البرازيلي هنريكي (26)، بينما سجل لدبا الحصن البرازيلي واندرسون موراو (31)، والبرازيلي جواو فيتور (80) ليصبح رصيد دبا الحصن 17 نقطة مقابل 20 للبطائح.

وفاز الرمس بملعبه على ستي (2-1) وسجل للفائز البرازيلي تياغو سيلفا في الدقيقة 26 ومواطنه فرينكفالدو ليما (70)، بينما سجل هدف ستي السنغالي نيناني باندا (74)، ليصبح رصيد الرمس تسع نقاط مقابل نقطة واحدة لفريق ستي.

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