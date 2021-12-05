هدف بـ«الكعب» يقود «الصقور» للفوز على بني ياس

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

سجل الجزائري زكريا بولحية هدفاً جميلاً بـ«الكعب» من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 1+90، ليقود فريقه الإمارات لفوز ثمين على بني ياس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد الشامخة، ضمن الجولة الثانية من مواجهات تحديد المراكز لمسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وكانت المواجهة في طريقها للتعادل السلبي، لكن الجزائري بولحية سجل هدف الفوز لفريقه متقمصاً دور مواطنه النجم الدولي الجزائري السابق رابح ماجر، الذي كان قد سجل هدفاً بالطريقة ذاتها في نهائي أبطال أوروبا عام 1987 مع فريقه بورتو البرتغالي في مرمى بايرن ميونيخ الألماني.

وتلقى بولحية الكرة داخل منطقة الجزاء من زميله آدم النفاتي، لكنه عجز عن تسديدها بشكل مباشر في المرة الأولى قبل أن يدير ظهره للشباك ويسددها بالكعب لتستقر في الشباك، ليحقق بذلك «الصقور» الانتصار الثالث له بمرحلة تحديد المراكز، بعد الفوز على العروبة وخورفكان على التوالي.

وفي مواجهة أخرى، حقق خورفكان انتصاره الأول، بفوزه على الظفرة بنتيجة 2-1، وسجل أهداف خورفكان دوغلاس وليان في الدقيقة الثانية وحمدان البارود (59)، بينما سجل هدف الظفرة ماكيتي ديوب (20).

• خورفكان يحقق انتصاره الأول على حساب الظفرة.

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