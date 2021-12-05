منتخب الناشئين يدشن مشاركته في بطولة غرب آسيا بمواجهة سورية اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يفتتح المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، عند السادسة من مساء اليوم، مشاركته في بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين لكرة القدم، المقامة في المملكة العربية السعودية، بمواجهة منتخب سورية على ملعب الخليج بمدينة سيهات، لحساب المجموعة الثانية.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الوطني، الإسباني ألبيرتو جونزاليز، في مؤتمر صحافي، أمس، احترامه لمنتخب سورية وكل المنتخبات المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين في أتم الجاهزية لمواجهة اليوم، ويطمحون إلى تحقيق نتيجة إيجابية. واختتم أبيض الناشئين استعداداته لمواجهة اليوم، بأداء حصتين تدريبيتين على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الخُبر، حيث حرص الجهاز الفني والإداري للمنتخب على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، واختيار التشكيلة الأساسية وطريقة اللعب التي سيخوض بها مباراة سورية. من جهة أخرى، عقد، ظهر أمس، الاجتماع الفني لمجموعات البطولة الثلاث، بحضور مراقب المباريات الآسيوي، أحمد الخصيبي، ومقيّم الحكام الآسيوي خالد الهنائي، وممثل المنتخب الوطني، سالم اليعقوبي، مدير المنتخب، واستعرض الاجتماع لوائح وتعليمات البطولة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والطبية».

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