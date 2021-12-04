"الوقت القاتل" يحرم الشارقة من الفوز على العروبة

المصدر: منصور السندي- الشارقة

حرم مدافع فريق العروبة رضا عطاس الشارقة من فوز ثمين بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل "91" بعد أن كان الشارقة متقدما بهدف سجله اللاعب كايو لوكاس في الدقيقة 36 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة ضمن الجولة الثالثة لتحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، علما أن لقاء الفريقين الأخير في الدوري انتهى أيضا بالتعادل 2-2.

وكان الشارقة قريبا من تحقيق فوزه الثالث في كأس المحترفين بعد فوزه من قبل على كل من خورفكان والظفرة.

ويعد هذا أول تعادل لفريق الشارقة تحت قيادة مدربه الجديد الروماني كوزمين أولاريو .

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