«أبوظبي للدراجات» ينظم طلعة مجتمعية حول «مدار السرطان»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظّم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بمدينة العين طلعة مجتمعية حول مدار السرطان، ضمن احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، وذلك بمشاركة أكثر من 150 دراجاً من الفرق المجتمعية.

وانطلقت الجولة من وادي ادفنشر بالقرب من جبل حفيت، باتجاه مدار السرطان في منطقة القوع، حيث قطع المشاركون مسافة 200 كيلومتر ذهاباً وإياباً.

من جهته، قال رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير الخييلي، الذي شارك في الحدث: «إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية فرصة لتجديد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، التي لم تدخر جهداً من أجل إسعاد المواطن والمقيم، وجعل الإمارات دولة عصرية ذات مكانة مرموقة ينعم شعبها بالخير والأمان».

الأوفياء حتى باتت الدولة نموذجاً يُحتذى به في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، وغيرها».

وأقيمت الطلعة في أجواء آمنة ومريحة للمشاركين، حيث تشتهر أبوظبي بوجود مرافق عالمية المستوى لإقامة الفعاليات والسباقات الخاصة بالدراجات من مسارات ومضامير، بفضل الجهود الكبيرة التي أدخلتها الجهات الحكومية على البنية التحتية في الإمارة، ما جعلها مركزاً عالمياً يستقطب محترفي وهواة ركوب الدراجات.

يذكر أن أبوظبي تقع على خط العرض 23.5 ما يجعلها من المناطق الواقعة على مدار السرطان، وتشترك الإمارات والهند والصين والمكسيك ودول أخرى عدة بميزة جغرافية كونها تقع على مدار السرطان.

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