العين يحصد المركز 12 في بطولة مدارس العالم للشطرنج

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

فاز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الـ12 عالمياً في ختام بطولة مدارس العالم للشطرنج، التي أقيمت بمشاركة 293 فريقاً من 200 دولة في مراحلها التمهيدية والأدوار النهائية.

وتكون الفريق العيناوي من اللاعبين: حمد ناصر الشامسي، حموده بن حموده، عبدالله النيادي، عائشة ناصر الشامسي، زينب المعمري، موزة ناصر الشامسي، اليازية حمد الخاروصي، عبدالله يونس الخميري، وأحمد يونس الخميري. وكان 120 فريقاً قد تأهلت إلى الأدوار النهائية للبطولة العالمية، ونجح فريق نادي العين للشطرنج ليكون أول فريق إماراتي يصل إلى النهائيات، ويحقق المركز 12 عالمياً. من جهة أخرى، حصل اللاعب العيناوي أحمد يونس الخميري على جائزة أصغر ناشئ، برعاية شركة (chess 24) العالمية، وقام الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وعضو مجلس إدارة نادي العين، هشام الطاهر، بتقديم الجائزة للاعب، في حضور وزير الدولة للتعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي، ووزير الرياضة الإسباني خوسيه مانويل فرانكو.

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