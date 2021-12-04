شرطة دبي تظفر بسباق السرعة في كأس الفجيرة للزوارق

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

فاز فريق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، بلقب سباق السرعة في بطولة كأس الفجيرة للزوارق السريعة المقامة ضمن منافسات بطولة العالم للإكس كات، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على كورنيش الفجيرة. وجاء زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز الثاني، وفريق فيكتوري 7 بقيادة محمد المطلعي والسويدي إريك ستارك في المركز الثالث.

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